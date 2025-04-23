Требуется записать живой видео-отзыв о онлайн-курсе по массажу лица. Отзыв должен быть на повседневном фоне с хорошим освещением. Текст для отзыва предоставляется по техническому заданию.
Нужно найти специалиста по съемки видео ролика для продукта
Нужно найти специалиста, который сделает ролик.
нужно будет взаимодействовать со мной, чтобы советоваться по специалистам, которые приходят по вакансиям, потом постепенно сужать выборку, пока не выберем того самого.
Список первоначальных чатов предоставлю(они доуступны в подборках в интернете) где искать таких людей, нужно будет разместить там наше объявление по поиску. Дальше напишет много людей, нужно отобрать по качеству их работы, и те которые подходят под наше видение и догоориться.
Заявки фрилансеров
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