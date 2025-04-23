Нужно найти специалиста, который сделает ролик.



нужно будет взаимодействовать со мной, чтобы советоваться по специалистам, которые приходят по вакансиям, потом постепенно сужать выборку, пока не выберем того самого.





Список первоначальных чатов предоставлю(они доуступны в подборках в интернете) где искать таких людей, нужно будет разместить там наше объявление по поиску. Дальше напишет много людей, нужно отобрать по качеству их работы, и те которые подходят под наше видение и догоориться.