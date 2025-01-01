Необходимо создать видеотрейлер для игры Atomic Heart. Ожидается качественный видеомонтаж с использованием игровых материалов, чтобы привлечь внимание зрителей и передать атмосферу игры.
Нужно смонтировать видео, короткое. 10+ штук
Нужно смонтировать видео, короткое. 10+ штук. Пишите в личку если готовы взяться за работу, или в тг
Заявки фрилансеров
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