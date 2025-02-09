Здравствуйте.



Нужно смонтировать видеоролик для ютуб (12-13 минут)

Исходники https://disk.yandex.ru/d/OxELJvX86H0b3A



Аудио нужно брать из wav файлов (они отдельно писались на диктофон).

Звук на видео с камеры надо убрать в ноль.



Оригинал сценария видео, чтобы по нему ориентироваться https://docs.google.com/document/d/1zXH6c7Ky-JaHrh3i0pTeRJ4BQ3GrkHXWTt0tpekUQQ8/edit?tab=t.0



Там где переповторяю какой-то момент заново (а это часто) надо брать последний вариант.

Переходы в этих местах можно делать через приближение или отдаление кадра.



В видео C0008.MP4 я на времени 6:20 наклонился к микрофону и дальше фокус сбился. С этого момента я дальше перезаписал все, что дальше идет в этом файле. То есть, с этого момента начинается следующий файл C0012.MP4



Качество видео должно остаться как в оригинальных видеофайлах.



Видеовставки с примерами нужно следить, чтобы были по длительности до 6 секунд.



Если где-то никак нельзя в 6 секунд уложиться, обсудим эти моменты отдельно, если они будут.



Там скорее всего надо будет на 2 части разбивать на каком-то слове и видеопереход делать.

Чтобы новый кадр менял прежний (вылетал один из другого или новые наезжал на старый и заменял его) и давать понять ютубу, что это новый фрагмент начался.



Видеовставки показываем не на весь экран, а на три четверти например. А по краям пусть останется студия и ведущий (можно статичной картинкой, что студия и ведущий замерли)



Там где нужно вставить картинку - показываем ее так же на три четверти экрана.



Напишите, пожалуйста, по условиям работы и срокам.



P.S. Желательно, чтобы у вас был опыт монтажа роликов для ютуба. Если он имеется, приложите, пожалуйста, примеры