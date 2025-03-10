Нужно создать 3 простых видео-викторин reels + озвучка ИИ

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Закрыт19 заявок73 просмотра

Нужно создать 3 простых видео-викторин для образовательной школы в Инстаграм.

+ озвучка ИИ

Оплата: 3000

Материалы все есть, нужно только это оформить и озвучить.

Срок выполнения как можно скорее.

Пример видео ниже.

ReelsОзвучка видеоСоздание рилсов
2 месяца назад
guest_1741577106996
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