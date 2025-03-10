Необходимо решить проблему с видеозвонком, используя Asterisk и RTSP. Аудио и видео иногда работают с задержкой. Требуется разделить потоки так, чтобы звук шел через Asterisk, а видео через RTSP. Текущие проблемы с подключением и задержками требуют анализа и предложений по улучшению системы.