Создание промо ролика для бизнес тренера. Продолжительность 3 минуты. +заставка на 3-5 секунд. Есть только текст. (будет идти за кадром, запишется отдельно в студии звукозаписи) Нужно прописать сценарий и сделать раскадровку. Отснять качественный ...
Обработать видеозапись и наложить титрами текст в кадре.
Нужно подкорректировать видео (попробовать улучшить картинку). Ролик об активном отдыхе и спорте - длится по времени 9 минут 58 секунд.Обработать видеозапись и наложить титрами текст в кадре. То есть в кадре очень плохо слышен звук, голос - обязательно нужно сделать сопровождения текстом в кадре.Либо текст на видео наложить, либо переовзвучить. Возможно сделать с красивыми переходами. Ссылку на видео скину в личку.
Выбранный исполнитель
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