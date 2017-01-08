Нужно подкорректировать видео (попробовать улучшить картинку). Ролик об активном отдыхе и спорте - длится по времени 9 минут 58 секунд.Обработать видеозапись и наложить титрами текст в кадре. То есть в кадре очень плохо слышен звук, голос - обязательно нужно сделать сопровождения текстом в кадре.Либо текст на видео наложить, либо переовзвучить. Возможно сделать с красивыми переходами. Ссылку на видео скину в личку.