Здравствуйте. Необходимо отредактировать 4 часа видео для школы рисования: вырезать лишние кадры, совместить несколько роликов в одно видео. Редактировать по составленному плану.
Обработка и монтаж видео для YouTube
Монтаж видео для канала о жизни и бизнесе в США «Русский беженец»
Опыт монтажа с использованием видео и аудио эффектов, чтобы видео было интересным.
Креатив и юмор приветствуется.
2-3 видео в неделю.
Заявки фрилансеров
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