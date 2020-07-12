Обработка и монтаж видео для YouTube

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Закрыт45 заявок824 просмотра

Монтаж видео для канала о жизни и бизнесе в США «Русский беженец»

Опыт монтажа с использованием видео и аудио эффектов, чтобы видео было интересным.

Креатив и юмор приветствуется.

2-3 видео в неделю.

5 лет назад
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