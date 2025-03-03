Обучающее видео с головой и субтитрами

Здравствуйте

Мне нужны 10 видео с говорящей головой (в костюме и галстуке), липсинк, фон - офис или шкаф с книгами + субтитры.

Каждое видео на 1.5-2 минуты максимум.

С меня только текст и плашки.

Посчитайте пожалуйста (Deepswap, любые инструменты короче).



Спасибо