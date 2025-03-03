Обучающее видео с головой и субтитрами

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки50 просмотров

Здравствуйте
Мне нужны 10 видео с говорящей головой (в костюме и галстуке), липсинк, фон - офис или шкаф с книгами + субтитры.
Каждое видео на 1.5-2 минуты максимум.
С меня только текст и плашки.
Посчитайте пожалуйста (Deepswap, любые инструменты короче).

Спасибо

Добавление субтитровЗапись видеоотзывовНейросетиСоздание видеоСъёмка видео
2 месяца назад
lawsupport1
Оганез 
53 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Амир
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Глеб
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
18 минут назад
69 отзывов(-1)
2 месяца назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 часа назад
7 отзывов
2 месяца назад