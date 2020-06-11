Оформить канал в ютуб и заставки для видео.

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Закрыт22 заявки711 просмотров

Юридическая фирма ищет специалиста-дизайнера для оформления шапки канала на ютуб и заставок для видео, чтобы было всё одной концепции.

Специфика нашей фирмы оказание миграционных услуг иностранцам и юридическим лицам.

Рассматриваем кандидатов с примерами работ.

5 лет назад
guest_15917943841374
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ануар
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
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2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
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Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Ярослав
 
26 лет
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5 лет назад
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Данил
 
26 лет
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Был
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Владислав
 
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5 лет назад
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Вячеслав
 
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3 года назад
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Владимир
 
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5 лет в сервисе
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2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
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3 месяца назад
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Назар
 
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158 отзывов
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Артемий
 
31 год
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Вячеслав
 
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Игорь
 
26 лет
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Был
5 лет назад
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Андрей
 
34 года
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год назад
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Умарбек
 
21 год
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Артур
 
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ТОП-5
Видеомонтаж
Олег
 
58 лет
5 лет в сервисе
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Тимофей
 
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2 года назад
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