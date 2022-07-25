Требуется создать три видео отзыва продолжительностью около одной минуты каждый. Отзывы должны быть на тему прохождения видео обучения в лечебном направлении. Необходимы три участницы: первая в возрасте 20-30 лет, вторая 30-40 лет, третья 40-50 лет. Участницы должны быть опрятно одеты. Оплата составляет 300 грн за каждое видео.