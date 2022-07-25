Оформление обложки на ютубе и заставки к видео

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Закрыт9 заявок369 просмотров

Для фирмы по строительству саун и бань - необходимо оформить обложку в ютуб канале и сделать шаблон заставку для видео-роликов, чтоб мы сами могли ей пользоваться и редактировать. Ссылка https://shrlink.top/vbachpFZKMM9X

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