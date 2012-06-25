Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...
Пеобразовать видео в формате .MTS в формат .flv
Нужно преобразовать видео в формате .MTS в форматы .flv и .avi
В исходном формате 6 файлов по 2Гб (они залиты на яндекс).
Разрешение конечного видео должно быть по ширине 500px (высота пропорциональна исходному видео). Качество при этом должно быть такое, чтобы каждая часть была не более 50-100Мб (там они по 16 минут где-то).
Из видео надо вырезать несколько мест.
1 оставить как есть
2 оставить как есть
3. вырезать 07:31-15:17
4. вырезать 0:12-7:36
5. вырезать 10:27-до конца
6. вырезать с начала до 2:47. и после 6:18 и до конца
в вырезанных местах на 2 секунды поставить кадр на черном фоне белая надпись "Идет работа с психотехникой".
пишите Ваши цену и сроки
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