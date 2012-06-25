Пеобразовать видео в формате .MTS в формат .flv

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок211 просмотров

Нужно преобразовать видео в формате .MTS в форматы .flv и .avi

В исходном формате 6 файлов по 2Гб (они залиты на яндекс).

Разрешение конечного видео должно быть по ширине 500px (высота пропорциональна исходному видео). Качество при этом должно быть такое, чтобы каждая часть была не более 50-100Мб (там они по 16 минут где-то).

Из видео надо вырезать несколько мест.

1 оставить как есть

2 оставить как есть

3. вырезать 07:31-15:17

4. вырезать 0:12-7:36

5. вырезать 10:27-до конца

6. вырезать с начала до 2:47. и после 6:18 и до конца

в вырезанных местах на 2 секунды поставить кадр на черном фоне белая надпись "Идет работа с психотехникой".

пишите Ваши цену и сроки

13 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Enchanted
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Очень быстро сделал все по тз. Рекомендую
Чётко поставленная задача и своевременная оплата. С Алексеем приятно работать. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Enchanted
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Улучшить качество звука в аудио файле

    Уважаемые специалисты в аудио монтаже! Есть запись мероприятия - но качество звука в ней несколько не устраивает. Нужно очистить от шумов, поднять голос - т.е.улучшить качество. По ссылке 5 мин. записи, ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать рекламный видео-ролик

    http://www.youtube.com/watch?v=0csWQe_Sjvw, необходимо создать анологичный видео ролик лучшего качества. Добавить Текст озвучки: "Пока вы отдыхаете в квартире может случиться потоп, но если у вас натяжной потолок VEGA LINE можете быть спокойны, в ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приветствие для магазина

    Необходимо записать приветствие: Здравствуйте, вы позвонили... Есть небольшое условие, система не позволяет загрузить запись из файла, только так: .Чтобы записать приветствие абоненту необходимо: - набрать номер доступа 500-00-85 ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимировать картинку и создать текстуры из PSD

    $55

    Для работы над музыкальным клипом необходимо анимиравать 5 отрисованных акварелью картинок . Картинка в аттаче, все елементы ее в слоях. Идея ипользовать этот секвенс и его элементы для создания сказочно мистического эффекта в 5 ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Аудио запись для корпоративного телефона

    $50

    Записать обращение к клиентам, позвонившим на корпоративный телефон нашей компании. Придумать интересный текст, который бы отражал концепцию нашей компании, чтобы узнать о ней больше зайдите на сайт www.coffee-tea.ru Обязательно предоставить примеры голосов!!!!! ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад