В двух словах:

Выкидываешь видео в гугл . Получаешь текст - его шлифуешь через gpt либо Gemini под формат json для n8n . Импортируешь и тестишь контрольно .

https://www.loom.com/share/685d2639a7a04ac5b5c53cebbb09c65e?sid=798110b4-e1f1-4c10-b7ee-76ef6d582cee

https://www.loom.com/share/3d8399fe7f06440b9dabc3026c140daa?sid=05248c76-bec7-4751-9bb0-b97aade4ff15

https://www.loom.com/share/a5001e0c8d5d49b2827766b3bcb55654?sid=417897e6-7ac0-4b61-9716-0ed77a3d5184

https://www.loom.com/share/43ff23c835bf4dbcb3fd7c380cac29ca?sid=02c0ce9e-6a42-4b04-b5ac-958faf354f38

https://www.loom.com/share/902971b6ee86410abd387981709b9db9?sid=eb43bf70-20b0-48dc-9e7e-3971752e000e

https://www.loom.com/share/b11b7a090e3942de80fe8c7e97f9860e?sid=ebf8c71b-19a0-4020-b24d-67964fbc3f63

https://www.loom.com/share/7ef8ea4345784266826c4c1b8a64df5c?sid=1ca91a5f-a858-4f7f-bb17-594a46af6005

https://www.loom.com/share/db98a5b0624b44a9b39f1cce330b641a?sid=b71d2050-e8ae-4c01-955d-ce385b67db0a

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