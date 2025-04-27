Требуется убрать посторонние звуки из видео, чтобы сделать звук более чистым и качественным. Ожидается профессиональная обработка аудиотрека для достижения высокого качества звучания.
Перенос Albato в N8N
В двух словах:
Выкидываешь видео в гугл . Получаешь текст - его шлифуешь через gpt либо Gemini под формат json для n8n . Импортируешь и тестишь контрольно .
https://www.loom.com/share/685d2639a7a04ac5b5c53cebbb09c65e?sid=798110b4-e1f1-4c10-b7ee-76ef6d582cee
https://www.loom.com/share/3d8399fe7f06440b9dabc3026c140daa?sid=05248c76-bec7-4751-9bb0-b97aade4ff15
https://www.loom.com/share/a5001e0c8d5d49b2827766b3bcb55654?sid=417897e6-7ac0-4b61-9716-0ed77a3d5184
https://www.loom.com/share/43ff23c835bf4dbcb3fd7c380cac29ca?sid=02c0ce9e-6a42-4b04-b5ac-958faf354f38
https://www.loom.com/share/902971b6ee86410abd387981709b9db9?sid=eb43bf70-20b0-48dc-9e7e-3971752e000e
https://www.loom.com/share/b11b7a090e3942de80fe8c7e97f9860e?sid=ebf8c71b-19a0-4020-b24d-67964fbc3f63
https://www.loom.com/share/7ef8ea4345784266826c4c1b8a64df5c?sid=1ca91a5f-a858-4f7f-bb17-594a46af6005
https://www.loom.com/share/db98a5b0624b44a9b39f1cce330b641a?sid=b71d2050-e8ae-4c01-955d-ce385b67db0a
Все подписки на нас, с Вас 10 часов работы СЕГОДНЯ . Если шарите в n8n и + 10 часов если не шарите.
Обеспечим нон стоп заказами для нашей компании. Мы не посредники, все для себя делаем. Для отклика отпишите ник телеги и что готовы прямо сейчас приступить и 10 часов потратить.
По 1 заказу требуем каждые 2 часа отчет loom для проверки вашей порядочности и помощь синхронизация с нашей логикой связок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж7 заявокОткрытдень назад
Требуется монтаж видео рилса из предоставленных исходников. Необходима работа по созданию сторитейлинга, длительность финального видео должна составлять до одной минуты. Ожидается качественная обработка и креативный подход к монтажу.Открытдень назад
Требуется видео монтажер для обработки 2 влогов по 10-15 минут каждый. Видео включают интервью и требуют создания обложки. Понимание криптовалюты приветствуется.Открыт2 дня назад
Создайте динамичный видеоролик для YouTube, собрав ключевые моменты матча из 20-60 минут сырья в итог 1 минуту. Необходимы резкие переходы, замедления, субтитры, фоновая музыка в стиле EDM и звуковые эффекты. Формат видео 1080p/4K, 60 FPS, срок выполнения 6-7 дней. Бюджет 3000–6000 ₽, обсуждается по опыту и портфолио.Открыт4 дня назад
- $6
Требуется записать 15-секундное видео отзыва от исполнителя не славянской внешности (азиат, узбек, киргиз и т.д.). Возможность долгосрочного сотрудничества. Необходимо предоставить фото исполнителей для утверждения.Видеомонтажнет заявокОткрыт6 дней назад
Ищется команда из 15 человек для создания видео контента с использованием нейросетей. Предоставляются прямые заказы на 4-минутные ролики в стиле кибер-панк. Все абонементы для нейросетей оплачены и безлимитны, что обеспечивает возможность качественной работы и достойного вознаграждения.Закрыт3 дня назад
- $30
Требуется провести базовый монтаж разговорных 15-минутных видео для Ютуб. Необходима качественная обработка, редактирование и создание финального видео для публикации. Учитывайте требования платформы и формат видео.Закрыт4 дня назад
Требуется создать несколько обзорных видеоинструкций для сервиса рассылок на русском языке. Необходим видеомонтаж с приятным голосом. Исполнитель получит предварительные инструкции для записи видео, показывающего функционал сервиса. Бюджет обсуждаем.Открыт7 дней назад
- $25
Требуется специалист для монтажа 15-минутных базовых роликов для YouTube. Необходимо учитывать требования платформы и обеспечить качественный видеомонтаж. Ожидается создание привлекательного контента для аудитории.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт4 дня назад