Требуется моушн дизайнер для создания рекламного ролика, адаптированного под форматы LED экранов в Бишкеке. Предоставьте портфолио и стоимость услуг. Подробности обсудим в личных сообщениях.
Поиск монтажера для фитнес курса
Привет!
Я фитнес тренер и ищу креативного монтажера для участий в монтаже моего курса с вертикальными видео.
Также планирую снимать курс с горизонтальными видео в ближайшем будущем, поэтому важно, чтобы монтажер умел работать с обоими форматами.
Хочу найти специалиста для регулярного сотрудничества.
Стоимость обговорим!
Заявки фрилансеров
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