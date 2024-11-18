Поиск монтажера для фитнес курса

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Закрыт7 заявок20 просмотров

Привет!

Я фитнес тренер и ищу креативного монтажера для участий в монтаже моего курса с вертикальными видео.

Также планирую снимать курс с горизонтальными видео в ближайшем будущем, поэтому важно, чтобы монтажер умел работать с обоими форматами.

Хочу найти специалиста для регулярного сотрудничества.

Стоимость обговорим!

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ілля
 
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