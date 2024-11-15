Ищется опытный монтажер для экспертного видеомонтажа. Необходима способность работать с видео высокого качества. Примеры работ приветствуются, ожидается обсуждение условий и стоимости.
Поиск монтажера для Instagram и YouTube Shorts
Ищу монтажера для создания динамичных роликов для Instagram и YouTube Shorts.
Необходимо работать с футажами, графикой, переходами и мемами для создания экспертных рилсов.
Также потребуется нарезка вертикальных видео из горизонтальных форматов.
Желательно прикрепить свое портфолио.
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