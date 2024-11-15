Поиск монтажера для Instagram и YouTube Shorts

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Закрыт8 заявок33 просмотра

Ищу монтажера для создания динамичных роликов для Instagram и YouTube Shorts.

Необходимо работать с футажами, графикой, переходами и мемами для создания экспертных рилсов.

Также потребуется нарезка вертикальных видео из горизонтальных форматов.

Желательно прикрепить свое портфолио.

ReelsНарезка видеоСоздание рилсов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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Егор
 
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