Я ищу монтажера, который сможет создавать цепляющие вертикальные видео длительностью 30-50 секунд для платформ TikTok, YouTube Shorts, Instagram Shorts и X.

В задачи входит: склеивание фрагментов, подбор атмосферной музыки и наложение легких анимаций.

Важно, чтобы истории были интересными и привлекательными для зрителей.

Требуется опыт в монтаже коротких, вертикальных видео, свободное владение редакторами (например, Adobe Premiere, Final Cut или аналогами), творческий подход и чувство стиля, а также понимание актуальных трендов в социальных сетях.