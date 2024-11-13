Поиск монтажера для создания коротких видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок33 просмотра

Я ищу монтажера, который сможет создавать цепляющие вертикальные видео длительностью 30-50 секунд для платформ TikTok, YouTube Shorts, Instagram Shorts и X.

В задачи входит: склеивание фрагментов, подбор атмосферной музыки и наложение легких анимаций.

Важно, чтобы истории были интересными и привлекательными для зрителей.

Требуется опыт в монтаже коротких, вертикальных видео, свободное владение редакторами (например, Adobe Premiere, Final Cut или аналогами), творческий подход и чувство стиля, а также понимание актуальных трендов в социальных сетях.

Adobe Premiere ProДобавление музыкиМонтаж видеороликовСоздание анимаций
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
6 месяцев назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад
Анастасія
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 месяцев назад
Ангеліна
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Была
15 дней назад
6 месяцев назад
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
6 месяцев назад
ТОП-10
Видеомонтаж