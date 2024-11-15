Поиск монтажера для видео

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Закрыт6 заявок34 просмотра

Добрый день.

Я ищу монтажера, который сможет заниматься экспертным монтажом видео.

В качестве примера предоставляю ссылку на один из проектов:

https://www.instagram.com/reel/C_0d3_vMhRa/?igsh=MW9nOWVrNDYzZm0wOQ==

Пожалуйста, пришлите ваши условия и стоимость за работу в директ.

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Этот заказ найден ботом в интернете

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