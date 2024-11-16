Поиск монтажеров для роликов

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Закрыт4 заявки27 просмотров

Ищу сильных монтажеров на проекты.

Срочно нужно смонтировать два ролика.

Бюджет 45-50к за каждый.

Пишите с портфолио в личные сообщения.

Монтаж видеороликов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Иван
 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
6 месяцев назад
Данил
 
18 лет
год в сервисе
Был
месяц назад
6 месяцев назад