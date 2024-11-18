Поиск моушен-дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки9 просмотров

Ищем моушен-дизайнера для выполнения задачи: необходимо сделать 10 заставок длительностью 10-15 секунд каждая в стилистике двойной экспозиции. Требуется наложение видео на статичное изображение. Дедлайн выполнения работы - 1 декабря. Пожалуйста, отправляйте ваши портфолио.

Моушн-дизайн
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
36 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
69 отзывов(-1)
6 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж