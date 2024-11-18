Создайте короткие видео для TikTok, используя вырезки из интервью и подкастов на темы криптовалют, трейдинга и мотивации. Видео должны быть динамичными и на английском языке, привлекающими внимание и побуждающими зрителей переходить в ваш Telegram-канал. Рекомендуется использовать популярные тренды TikTok для увеличения охвата.