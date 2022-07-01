Покрасить двигающиеся ноги на предоставленном видеоотрезке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок945 просмотров

На видеофрагменте, из фильма "Али" (хотел прикрепить, для быстрого ознакомления, в формате mp4, но оказывается, это здесь - нельзя; могу отправить на почту, или другое место, где это - льзя, или можете скачать фильм, и сами посмотреть, по таймкоду, где показан, сам момент; версия фильма, с длительностью - 2.36.34, сам момент, расположен на 24.21 - 24.22), длительностью в 1 секунду, следует покрасить, в нужный оттенок*, показанные там, крупным планом - ноги Уилла Смита, в роли Мухаммеда Али, исполняющие шаффл (фирменный боксерский трюк Мухаммеда Али, для глумления над соперниками в ринге). Указана максимальная сумма, которую готов отдать за работу.

3 года назад
Workdealer
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