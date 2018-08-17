включить нас в них нужно дешево оплата через BarterCoin только - смотрите что за система, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.
Поменять номер телефона на видео
Нужно заменить номер телефона на нашем видео, номер поменялся, нужно обновить материал.
материалы по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/102BGE65P7Cdo1UrZXVAHGLY8_kiPsSn0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Видеомонтаж19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать простой рекламный ролик для Ютуба (преролл, который нельзя пропустить), длительностью 7 сек. Необходим эффектный валет фраз на черном фоне белым шрифтом + озвучка (в рамках данного задания, можно не делать озвучку). ...Видеомонтаж25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать промо-ролик из готовых картинок для презентации книги. Наложить титры, сделать несложный, но эффектный преролл. Подобрать музыкальный фон по теме книги. Может быть озвучка аннотации книги. Ролик до 60 сек., будет размещаться в инсте ...Закрыт7 лет назад
Добрый день, Прошу сделать небольшое промо заставку на 2-4 секунды для https://roomout.loveitgroup.com.ua Видео будет запускаться перед показом обучающих видео роликов. Спасибо!Завершен7 лет назад
Уже делали видео https://youtu.be/Hk3ImMAMO8M под один спектр услуг, который предлагали. Сейчас расширили услуги и возможности и нужен новый ролик на примерно 1.5 минуты. Хочу сделать ролик с персонажами (не рисованными как сейчас).Завершен7 лет назад
- $10
https://www.youtube.com/watch?v=cvO7DAERTQs только "Ну погоди: Оборотни ФСБ vs Милитари Холдинг" оплата в BarterCoin оттуда выводите в любую систему без комиссийЗакрыт7 лет назад
Сделать видео, захват экрнана запуска программы Нужно очень срочное. Подробно обьясню в скайпе Оставляйте заявки кто готов приступить В заявках оставляйте свой скайп Заплачу за строчностьВидеомонтаж9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать ролик с эффектами и переходами в инстаграмм.Завершен7 лет назад
- $150
Если у вас нет опыта работы в связке Sony Vegas + Vegasaur - прошу не тратить наше с вами время. От вас нужна подробная инструкция - лучше видео, точнее именно видео. Требуется разбивать 2 ...Закрыт7 лет назад
Необходимо 3 видео. 2 о продаже оборудования и 1 о готовом бизнесе.Завершен7 лет назад