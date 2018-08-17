Поменять номер телефона на видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок236 просмотров

Нужно заменить номер телефона на нашем видео, номер поменялся, нужно обновить материал.

материалы по этой ссылке: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/102BGE65P7Cdo1UrZXVAHGLY8_kiPsSn0

7 лет назад
ZaShtatom
Полина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nurlanovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов(-1)
7 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена хорошо, рекомендую!
Грамотный заказчик: оплатила в срок, отвечала оперативно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

nurlanovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов(-1)
7 лет назад

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