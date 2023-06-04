Необхідно створити відео з використанням сцен з Gaussian Splating в програмах Unity, Unreal Engine, DaVinci Resolve, After Effects та інших, які підтримують .ply. Ожидается качественный монтаж с учетом всех деталей.
Поменять текст на видео
Есть видео по времени длительность 10 секунд
Нужно незаметно подменить текст на листе, текст дам.
Бюджет говорите ваш рублей на карту РФ
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