Поменять текст на видео

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Закрыт3 заявки37 просмотров

Есть видео по времени длительность 10 секунд
Нужно незаметно подменить текст на листе, текст дам.
Бюджет говорите ваш рублей на карту РФ
Без предоплаты. Можете сделать у себя, с водяными знаками покажите оплачу

Редактирование видео
5 месяцев назад
sumachevstas
Станислав 
39 лет
7 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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