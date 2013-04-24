Есть флешка Нужно из нее сделать AVI либо любой другой видеоформат, подходящий для загрузки на youtube.ru Флешка в приложении. Оплата после показа результата на вебмани или яндекс-кошелек.
Помощь в подборе оборудования для видеосъемки
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Вопрос следующего характера:
Есть видео камера panasonic HDC-SD60 full HD 1920*1080
Задача следующая, мне нужно с помощью этой камеры снимать видео студийного качества.
Для этого нужна помощь специалиста в данной области, что бы подсказал возможно ли с помощью данной камеры снимать такое видео.
А так же нужно подобрать микрофон петличку под эту камеру, что бы звук был качественный. И так же возможно световое оформление что бы картинка была красивой. Ну и соответственно, софт подобрать с которым можно будет обрабатывать данное видео, накладывать эффекты и звуковые дорожки.
Если есть в этом опыт, готов оплатить ваши услуги по консультированию.
Спасибо, жду ответа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Привет Всем! Хотим поздравить друга с День Рождением, для этого записали несколько поздравления. Нужно соединить три видео и вставит фотографии, музыку , и написать несколько слов. Напишите, пожалуйста, сколько ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт12 лет назад
Для роликов бизнес тематики длинной 3-5 минут необходимо сделать заставку длинною 10-15 секунд. Заставка должна быть зажигающей/мотивирующей, с музыкой и тд, так же надо будет вставить логотипы организации. в Самом ролике надо будет вставить ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт12 лет назад
Сделать ролик 15 секунд интро в стиле как в фильме "без компромиссов" остальное опишу в лсВидеомонтаж5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители. Для проекта нужно создать 1 минутный креативный ролик. Требования: красиво, быстро и качественно. Отплата по факту, возможная предоплата. В заявке обязательно оставьте ссылку на Вашу лучшую ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть 14 отцифрованных записей спектаклей! Необходимо нарезать трейлеры по 1.5-2 минуты. Сроки и стоимость?Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Необходимо качественно отснять ролик про наш центр с добавлением различных визуальных эффектов. Требования - портфолио, только г. Харьков, возможность работы с юрлицами. Пишите в заявку примеры работ и ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Нужно нарезать видео (5,7 Гб) на смысловые отрезки (желательно 2-3 минуты, максимум 10-15). 2. Вставить логотип в левом верхнем углу. Логотип должно быть хорошо видно. ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать перевод и разместить субтитры в видео. Ссылка на видео: http://www.mediafire.com/?upuawpmqu2huzjtВидеомонтаж5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать видео ролик (презентацию), аналогичный этому - http://joxi.ru/tour/win (см. "Посмотреть в действии"). Презентация SaaS системы. Сценарий для видео-презентации: Общие особенности видео: 1. Форма подачи - короткий (до ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт12 лет назад