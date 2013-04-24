Помощь в подборе оборудования для видеосъемки

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Вопрос следующего характера:

Есть видео камера panasonic HDC-SD60 full HD 1920*1080

Задача следующая, мне нужно с помощью этой камеры снимать видео студийного качества.

Для этого нужна помощь специалиста в данной области, что бы подсказал возможно ли с помощью данной камеры снимать такое видео.

А так же нужно подобрать микрофон петличку под эту камеру, что бы звук был качественный. И так же возможно световое оформление что бы картинка была красивой. Ну и соответственно, софт подобрать с которым можно будет обрабатывать данное видео, накладывать эффекты и звуковые дорожки.

Если есть в этом опыт, готов оплатить ваши услуги по консультированию.

Спасибо, жду ответа.