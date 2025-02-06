Ищется видеоператор для студийной съемки в Улан Баторе. Работа запланирована на начало апреля 2025 года, на 2-3 дня по 3-4 часа. Ожидается качественная видеосъемка с возможностью последующего монтажа.
Потрібен курс навчання deepfake
Потрібен, щоб хтось допоміг створити діпфейк, хочу розібратися в цій сфері, бюджет пропонуйте
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