доброе утро! Я ищу специалиста по монтажу рилз и прочего видео-контента для регулярного сотрудничества. Для начала, хотела бы попробовать на примере одного.

Сфера - психотерапия, коучинг, дыхательные практики. Язык ведения - английский (но озвучку делаю сама), возможно еще добавлю скоро профиль на русском.

Если Вам это интересно, скажите, что нужно с моей стороны, чтобы начать и сколько Вам понадобиться времени на первое видео. Сориентируйте также по стоимости. Благодарю.

Ирина