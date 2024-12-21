Пробный монтаж рилз

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка3 просмотра

доброе утро! Я ищу специалиста по монтажу рилз и прочего видео-контента для регулярного сотрудничества. Для начала, хотела бы попробовать на примере одного.

Сфера - психотерапия, коучинг, дыхательные практики. Язык ведения - английский (но озвучку делаю сама), возможно еще добавлю скоро профиль на русском.

Если Вам это интересно, скажите, что нужно с моей стороны, чтобы начать и сколько Вам понадобиться времени на первое видео. Сориентируйте также по стоимости. Благодарю.

Ирина

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