Промо ролик сайта-рулетки csgo

Нужно создать промо ролик с озвучкой/без по данному примеру http://www.youtube.com/watch?v=VURFpeAtrRc

Так же добавить еще пару сладкой, чтобы ролик в общей сумме получился на 10-20 секунд

Полное обсуждение работы и вашу цену в личку, спасибо.