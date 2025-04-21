Требуется композер для видеопроекта, включающего 40 шотов с 3D-персонажами. Задачи: клинап, хромакей, композинг и рендер. Длительность шотов от 3 до 10 секунд. Бюджет: 2000 за легкий, 4000 за средний и 6000 за сложный шот. Подходит как для профессионалов, так и для новичков.