Требуется монтажёр для создания видео с хореографией в стиле импровизации. Задачи: монтаж из 30-40 минут исходников, создание динамичной нарезки с простыми эффектами в Premiere Pro. Ищем креативного специалиста с навыками работы с музыкальным видео. Бюджет - 2000 рублей. Эффекты должны быть выполнены в Premiere Pro.
Простое задание для людей с телефоном
Здравствуйте!
Для обучении ИИ (машино обучения) нужны люди. Мы учим ИИ распознавать эмоции, мимику.
Нужен только ваш телефон
Необходимо записать 10 минут видео в совокупности
Ваша роль: хороший рассказчик
Каждый клип должен передавать разную эмоцию: злость, досада, грусть, радость, восхищение, недоумение/удивление, нейтральная
Передача этой эмоции должна осуществляться через:
- жесты рук
- мимику лица (лоб, брови, глаза, щеки, губы)
- голос (повышение и понижение, модуляции)
Вы можете говорить любой текст на любом языке, который вам удобен. О любимой книге или фильме, проф. деятельности. Рассказывать анекдоты, стихи, истории. Как ходили за покупками, делали ремонт, теорию большого взрыва и т.д.
Подробные инструкции: https://drive.google.com/file/d/1qpMs_CYQ6gHvXypJIaxviiFmn2XGTB1W/view?usp=sharing
пример видео:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Требуется видеомонтаж для создания рекламного видео-ролика для Яндекс, направленного на продвижение плинтусов. Важно показать преимущества продукции, выделить компанию среди конкурентов и повысить ее узнаваемость. Убедительная подача и креативный подход приветствуются. Примеры предыдущих работ обязательны для оценки квалификации. Рассмотрим различные ценовые предложения.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется монтажер для создания динамичного видеомонтажа Shorts. Необходимы навыки манипуляции вниманием зрителя, использование субтитров и стикеров, а также добавление активной музыки и саунддизайна. Приветствуется использование метаиронии. Оплата сдельная, обсуждается индивидуально.Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищем видеомонтажёра для создания около 10 Reels в месяц. Задача включает простой монтаж видео. Необходимо предоставить портфолио, указать стоимость и срок выполнения монтажа одного Reels.Закрыт4 месяца назад
Ищется монтажер для видеоблога в вертикальном формате в стиле 'Дневник хача'. Необходима проработка уже снятого сырого материала, итоговая длительность 15-20 минут. Требуется чувство юмора и понимание контента для выбора лучших моментов. Возможен бонус за качественный монтаж.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется монтажер для создания горизонтальных развлекательных видео для YouTube. Необходимо смонтировать ролик длительностью 10-15 минут из 40-50 минут исходного материала. Понимание сюжета и алгоритмов YouTube приветствуется. Тестовое задание на 2 минуты будет предоставлено. Оплата договорная.Закрыт4 месяца назад
Требуется интеграция плоского UI с подвижной камерой и 3D трекингом в видео. Дизайн референс предоставляется. Необходимо создать 4-5 шотов общей длительностью 15 секунд. Срок выполнения — 5-7 дней, работа должна начаться завтра (12.12).Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется видеомонтажер для создания роликов в TikTok. Задачи включают копирование стиля, добавление субтитров в CapCut, нарезку видео и использование звуковых эффектов. Идеальный кандидат должен понимать английский язык и быть готовым к постоянной работе.Закрыт5 месяцев назад
Требуется монтажёр Reels с опытом работы в видеомонтаже, графике и анимации. Обязательное условие — наличие портфолио. Долгосрочное сотрудничество с обсуждаемой оплатой. Ищем ответственного и внимательного специалиста, который соблюдает дедлайны.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищем специалиста по видеомонтажу для создания коротких роликов на YouTube и TikTok. Необходимо следовать предоставленным инструкциям и добавлять разрешенную рекламу. Длительность видео должна составлять от 10 до 20 минут. Канал будет на русском языке.Видеомонтажнет заявокЗакрыт5 месяцев назад