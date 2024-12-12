Здравствуйте!

Для обучении ИИ (машино обучения) нужны люди. Мы учим ИИ распознавать эмоции, мимику.

Нужен только ваш телефон

Необходимо записать 10 минут видео в совокупности

Ваша роль: хороший рассказчик

Каждый клип должен передавать разную эмоцию: злость, досада, грусть, радость, восхищение, недоумение/удивление, нейтральная

Передача этой эмоции должна осуществляться через:

- жесты рук

- мимику лица (лоб, брови, глаза, щеки, губы)

- голос (повышение и понижение, модуляции)

Вы можете говорить любой текст на любом языке, который вам удобен. О любимой книге или фильме, проф. деятельности. Рассказывать анекдоты, стихи, истории. Как ходили за покупками, делали ремонт, теорию большого взрыва и т.д.

Подробные инструкции: https://drive.google.com/file/d/1qpMs_CYQ6gHvXypJIaxviiFmn2XGTB1W/view?usp=sharing

пример видео:

https://disk.yandex.ru/d/rbF9CMxj-AND-w