Требуется специалист по видеомонтажу для создания двух рекламных роликов. Первый (15 секунд) должен быть в гембловом формате с энергичной музыкой, второй (30 секунд) - спокойное описание игры. Идеи и детали проекта можно найти на указанных ресурсах.