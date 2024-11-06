Разделение потоков видео звонка на аудио и видео

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка50 просмотров

Звонок на мобильное приложение(на React Native) с домофона через Asterisk, видео в приложении то появляется то нет, редирект то срабатывает то нет.

AsteriskReact NativeРазработка мобильных приложений
2 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад