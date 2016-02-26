Разработать видео-презентацию рекламной площадки.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка100 просмотров

Описание в прикрепленных файлах.

9 лет назад
TENGE_PS
Кайрат 
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров