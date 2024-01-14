Разработка продуктовых роликов для кондиционеров

Необходимо разработать серию продуктовых роликов для производителя кондиционеров. В проект входит создание 30-40 роликов по готовому сценарию с референсами. Хронометраж одного ролика составляет 60 секунд. Требуется опыт и примеры работ с продуктовыми роликами. Также нужна короткая версия каждого ролика. Бюджет обсуждается индивидуально в зависимости от скорости реализации и уровня специалиста.