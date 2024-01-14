Требуется моушн-дизайнер для создания рекламных роликов (креативов) с фэйковым геймплеем для мобильной игры. Длительность роликов от 30 до 60 секунд, форматы: 1080х1920, 1080х1350, 1920х1080. Сценарии, референсы, 3D и 2D ассеты, анимации и звуки будут предоставлены.
Разработка продуктовых роликов для кондиционеров
Необходимо разработать серию продуктовых роликов для производителя кондиционеров. В проект входит создание 30-40 роликов по готовому сценарию с референсами. Хронометраж одного ролика составляет 60 секунд. Требуется опыт и примеры работ с продуктовыми роликами. Также нужна короткая версия каждого ролика. Бюджет обсуждается индивидуально в зависимости от скорости реализации и уровня специалиста.
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