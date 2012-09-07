Редактирование видеоролика

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Закрыт6 заявок127 просмотров

Необходимо отредактировать два видеоролика (убрать одну надпись и добавить другую). Цена и сроки?

13 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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