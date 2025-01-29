Reels для instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок82 просмотра

Из готового материала, формат: закадровое интервью/говорящая голова/лайфстайл.

Тематика: нутрициология, ЗОЖ, осознанное отношение к здоровью.

Нужна качественная подача и динамичный монтаж.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
3 месяца назад
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