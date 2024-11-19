Реклама для соцсетей

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка38 просмотров

Проєкт: https://slyadnev.info/mobile/
2 відео по 30-40 секунд. Реклама курсів мобільної фотографії

Попередньо були розроблені сценарії: https://docs.google.com/document/d/1K_bQCTuXSQ7o7CzYa9r5Sz39IQjblJjwcrl9wXPDK0U/edit?usp=sharing
Є кадри із уроків, є озвучка фраз від викладача.
У зв?язку з тим, що неможливо зараз зняти кадри зі Сляднєвим, потрібно запропонувати варіанти рішення які залежать від можливості відеографа, наприклад, замінити кадри де має говорити Сляднєв на кадри з уроків.

Референси:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=ALL&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=112567675074925

Создание рекламных роликов
6 месяцев назад
Aledo
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RomanovnaJulia
Юлия 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
6 месяцев назад
$100
4 дня
Escrow
Дуже дякую за вашу професійну роботу! Відео вийшло якісним, атмосферним і повністю відповідає нашим очікуванням. Чудово передали ідею та настрій проєкту. Рекомендуємо як відповідального і креативного спеціаліста!
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

RomanovnaJulia
Юлия 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
6 месяцев назад
ТОП-10
Видеомонтаж