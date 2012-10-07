Рекламные ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок203 просмотра

Требуется создать два рекламных ролика для телерекламы:

1. Реклама сайта. Есть звуковая дорожка, необходимо только видео. Сценарий есть.

2. Реклама интернет-конкурса красоты. Нужен и звук и видео.

Хронометраж роликов 15 сек.

13 лет назад
nikarts
Черных 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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