Рекламный ролик для молодежной организации

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок290 просмотров
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Необходимо создать качественный рекламный ролик молодежной организации.

Ролик должен быть с хорошей идеей, цепляющий молодежную среду, модерновый с

навороченными световыми и звуковыми эффектами, продолжительностью не более 40 сек.

Качество не ниже чем здесь: http://videohive.net/item/action-sports/152370 - это не значит

что на примере мне все нравится, это значит что если уровень дизайнера не дотягивает,

даже до этого, то лучше не оставлять здесь свое предложение.

Заранее благодарю за понимание.

Пожалуйста указывайте стоимость и срок.

13 лет назад
IKinCJ
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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