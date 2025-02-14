Рекламный ролик из отзывов клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок39 просмотров

Создание очень динамичного ролика, как реклама для ведущего свадеб. Из около 50 видео отзывов молодожёнов (по 20-30 секунд) и несколько десятков коротких видео со свадеб (отрезки танцев, игр) нужно смонтировать ролик длиной... Минуту? Охотно приму Ваши советы.

Монтаж видеороликовСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
guest_1739543472184
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Заявки фрилансеров

Майя
 
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Виктория
 
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3 месяца назад
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Видеомонтаж