Потрібен відеомонтаж для нарізки коротких рілсів з подкастів тривалістю від 40 секунд до 4 хвилин. Таймкоди надаються, потрібно лише вирізати ролики без додаткового монтажу. Оплата 30 грн за ролик, можливість виконання до 30 замовлень на день.
Рекламный ролик из отзывов клиентов
Создание очень динамичного ролика, как реклама для ведущего свадеб. Из около 50 видео отзывов молодожёнов (по 20-30 секунд) и несколько десятков коротких видео со свадеб (отрезки танцев, игр) нужно смонтировать ролик длиной... Минуту? Охотно приму Ваши советы.
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