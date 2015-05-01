Рекламный ролик кафе-бара из фотография

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок99 просмотров

Необходимо создать запоминающийся рекламный ролик кафе-бара для Большого экрана (уличного) с текстом

хронометраж 15 секунд

10 лет назад
wit1
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров