Рекламное видео с помощью ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт7 заявок77 просмотров

Здравствуйте. Нужно создать рекламный ролик примерно 20-30 секунд. Показать преимущество моего товара, тематический видео ряд. Все подробности в личке расскажу

Анимация объектовМонтаж видеороликовОзвучка видеоСоздание видеоСоздание рекламных роликов
месяц назад
Александр
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Заявки фрилансеров

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Видеомонтаж
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