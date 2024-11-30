Ролик в 1 минуту в стиле Edit

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок124 просмотра

Вырезать куски видео с рутуба и сделать из низ минутный бомбовый ролик в стиле Edit

Футбольная тема

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Монтаж видеороликовНарезка видео
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alextoni
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