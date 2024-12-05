Требуется монтажер для создания коротких TikTok видео (до 20 секунд) на английском языке. Необходимо копировать стиль оригинальных роликов, включая добавление субтитров в CapCut, нарезку, звуковые эффекты и музыку. Знание английского языка и наличие свободного времени для выполнения задач обязательны.
Ротоскопер для VFX ролика на 15 секунд
Ищу ротоскопера на проект.
Задача VFX ролик на 15 секунд для частного фриланс заказа.
Присылайте ваше портфолио и контактные данные в личные сообщения.
Более подробные детали о заказе смогу отправить в лс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется выполнить монтаж видеоинтервью. Необходимо настроить таймкоды, добавить 3-10 текстовых вставок, оформить видео и создать начальную заставку. Объем работы - 2 часа.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется монтажер Reels для долгосрочного сотрудничества с винтажным бутик. Необходимо создавать оригинальные Reels из предоставленных материалов, добавлять озвучку, субтитры и привлекательные заголовки. Ожидается выполнение 3 Reels в неделю. Предоставляется удобный график работы на удаленной основе и возможность оплаты в рублях или евро.Закрыт5 месяцев назад
Ищется монтажер Reels для создания вирусного короткого контента, связанного с изготовлением мебели. Работа оптовая, требуется использование нейросетей. Примеры работ обязательны.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется видеомонтажер для монтажа 10-15 Reels в неделю. График - 2 раза в неделю по 7 видео. Необходим опыт работы с короткими видеороликами и способность соблюдать дедлайны. Оплата обсуждается индивидуально. Портфолио и желаемая оплата обязательны.Закрыт5 месяцев назад
Требуется профессиональный видеомонтаж для игрового проекта, включающий видеообзор сайта, правила трех карточных игр и рекламное видео. Все материалы будут созданы на основе предоставленного дизайна. Тематика - карточные игры, такие как покер. Укажите приблизительную стоимость одного видео.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется монтажер для работы над личным блогом и блогом эксперта. Обязанности включают наложение 2D графики, цветокоррекцию, саунд-дизайн и добавление субтитров. Требуется наличие портфолио. Удаленная работа на частичной занятости с оплатой за каждый ролик.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $120
Требуется видеомонтажер для монтажа роликов длительностью 25-35 минут в формате Тру Крайм. Ищем специалиста с опытом и креативным подходом. Важно обеспечить динамику, игру планов и крупностей. Необходимы также различные плашки с призывами к действию. Срок выполнения - до 5-7 дней.Закрыт4 месяца назад
- $250
Требуется опытный Motion designer для создания 30-секундного рекламного ролика конференции для Instagram. Все необходимые материалы, включая сценарий и атрибутику бренда, будут предоставлены. Идеальная возможность для креативных профессионалов в области видеомонтажа.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется опытный монтажер Reels для видеомонтажа с использованием Cap Cut. Основная задача - выполнение работ по строгому ТЗ. Частичная занятость, минимум 1 рилс в день. Ставка от 1000 рублей за ролик, обсуждается.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт5 месяцев назад