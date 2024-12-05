Ротоскопер для VFX ролика на 15 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка11 просмотров

Ищу ротоскопера на проект.

Задача VFX ролик на 15 секунд для частного фриланс заказа.

Присылайте ваше портфолио и контактные данные в личные сообщения.

Более подробные детали о заказе смогу отправить в лс.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад