Я всех приветствую. Мне нужно сделать анимационный ролик о промышленном оборудовании (магнитном сепараторе). Изображение оборудования я прикрепил к этому запросу.

Ссылки/примеры (которые могут быть похожими):

* Видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=5Y2ixUbN3y0

* Видео 2: https://www.youtube.com/watch?v=GfBzLnHH6Jk

В результате должно получиться видео по типу справочного + озвучка с помощью искусственного интеллекта (текст я предоставлю).В случае удовлетворительного результата мне нужно буде еще 10 подобных видео.

Я указал произвольную цену, поэтому указывайте свою.

!В своем ответе обязательно укажите примеры аналогичных работ (это будет большим преимуществом)!