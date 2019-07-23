Нужно обрабатывать видео, убирать шумы где то добавлять звук . Немного контраста добавление видео и звуковых эфектов. Ролики предназначены для ютуб канала. Бюджет от 10 до 30 за ролик.
Сделать дизайн для Youtube-канала
Необходимо сделать дизайн для каналов на Youtube: аватар, обложка канала, шаблон обложки видео.
Заявки фрилансеров
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