Сделать нарезку из фильмов с цитатами

Нужны видеофрагменты с известными цитатами из фильмов:

Брат, Брат 2, Иван Васильевич меняет профессию, Бригада, Кавказская пленница и др.

Схема работы: скачиваете фильмы, вырезаете видеофрагменты с цитатами. Сохраняете и выкладываете на файлообменник или передаете по скайпу ... После проверки оплачиваю вашу работу по вебмани.

В комментариях к вашей заявке пожалуйста указывайте стоимость за 1 видеоролик и объем, который вы можете выполнять в сутки. Если все нормально - дальнейшее сотрудничество ...