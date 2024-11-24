Требуется специалист, умеющий работать с 3DsMax, Chaos Vantage и Anima 3D People для обработки архвиз ролика из 14 шотов. Необходимо исправить шумы и баги, а также добавить 3D людей в один из шотов. Ожидается наличие видеокарты RTX для быстрого рендеринга (6-7 часов на шот). Опыт работы с данной связкой программ обязателен.
Сделать похожее видео
Сделать похожее видео в тематике казино и с более яркими элементами
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