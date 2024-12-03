Сделать рекламный ролик для конференции

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок49 просмотров

Только для опытных Motion designers

Нужно сделать рекламный ролик конференции для инстаграмма

30 секунд

Мы предоставим сценарий, видео материал и атрибутику бренда

Можете писать в телеграм

Создание рекламных роликов
5 месяцев назад
LP_FUNKy
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3 дня назад

Заявки фрилансеров

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4 месяца назад
5 месяцев назад