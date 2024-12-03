Требуется опытный монтажер Reels для видеомонтажа с использованием Cap Cut. Основная задача - выполнение работ по строгому ТЗ. Частичная занятость, минимум 1 рилс в день. Ставка от 1000 рублей за ролик, обсуждается.
Сделать рекламный ролик для конференции
Только для опытных Motion designers
Нужно сделать рекламный ролик конференции для инстаграмма
30 секунд
Мы предоставим сценарий, видео материал и атрибутику бренда
Можете писать в телеграм
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