Сделать субтитры,подрезать и выложить видео на канал

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок170 просмотров

Задача такая: я скидываю вам 3-5 роликов за день(вертикальные). Вы на них набрасываете субтитры, по необходимости подрезаете какие то моменты и выкладываете на мой Ютуб канал(Добавляя заголовок). Оплата 4000руб месяц. Пишите кому интересно

YouTubeДобавление субтитровНарезка видео
3 месяца назад
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