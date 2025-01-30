Задача такая: я скидываю вам 3-5 роликов за день(вертикальные). Вы на них набрасываете субтитры, по необходимости подрезаете какие то моменты и выкладываете на мой Ютуб канал(Добавляя заголовок). Оплата 4000руб месяц. Пишите кому интересно