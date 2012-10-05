Сделать видео из флеш-ролика

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Закрыт7 заявок172 просмотра

Есть флеш-баннер вот такого плана http://www.flashxml.net/banner-rotator.html, надо сделать из него видео. Звука во флеше нет, просто видео. Задача срочная.

13 лет назад
eugenya-spb
Евгения 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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