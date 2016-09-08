Сделать видео обзор 2х продуктов (скреч-карты). Киев.

Задачи: 1. Есть большое видео (всего 14 шт), размер видео от 1ч до 2х +-, необходимо нарезать видео на фрагменты. Временные промежутки фрагментов дадим. (в среднем по 7-8 фрагментов на 1 видео) 2. Сделать заставки для видео-фрагментов, ...
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