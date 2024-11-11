Требуется создать видео использования товара для маркетплейсов Wildberries и Ozon в нише аэрографии и творчества. Задачи включают изучение товара и конкурентов, разработку сценария, его согласование и генерацию видео с помощью нейросетей в соответствии с требованиями платформ.