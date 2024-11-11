Требуется создать видео использования товара для маркетплейсов Wildberries и Ozon в нише аэрографии и творчества. Задачи включают изучение товара и конкурентов, разработку сценария, его согласование и генерацию видео с помощью нейросетей в соответствии с требованиями платформ.
Сделать видео-презентацию
Здравствуйте, есть сайт нужно сделать по нему видео-презентацию
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Видеомонтаж7 заявокОткрыт2 дня назад
- $3
Требуется провести монтаж видео роликов и эдитов. Ожидается профессиональный подход к редактированию, создание качественного контента для различных проектов.Видеомонтаж11 заявокОткрыт3 дня назад
Требуется улучшить качество видео, сделать изображение четким, контрастным и более ярким. Ожидается профессиональный видеомонтаж с акцентом на улучшение визуальных характеристик.Видеомонтаж6 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется создать видео отзыв для Instagram, отражающий положительный опыт сотрудничества с рекламодателями. Отзыв должен включать прирост новых подписчиков, активность и клики. Возможна помощь с готовым текстом для удобства.Видеомонтаж6 заявокОткрыт4 дня назад
Ищется специалист для создания серии из 30-40 продуктовых роликов для кондиционеров. Каждый ролик должен длиться 60 секунд и быть основан на готовом сценарии. Требуется опыт в видеомонтаже и наличие примеров работ. Также необходимо подготовить короткую версию каждого ролика. Бюджет обсуждается индивидуально.Видеомонтаж1 заявкаОткрыт4 дня назад
Требуется моушн-дизайнер для создания рекламных роликов (креативов) с фэйковым геймплеем для мобильной игры. Длительность роликов от 30 до 60 секунд, форматы: 1080х1920, 1080х1350, 1920х1080. Сценарии, референсы, 3D и 2D ассеты, анимации и звуки будут предоставлены.Видеомонтаж3 заявкиОткрыт6 дней назад
- $200
Необходимо перенести Albato в n8n, обработав видео и получив текст в формате JSON. Требуется 10 часов работы, опыт в n8n и регулярные отчеты каждые 2 часа. Обеспечим постоянные заказы. Укажите ник в Telegram и готовность начать.Видеомонтаж1 заявкаОткрыт6 дней назад
Требуется убрать посторонние звуки из видео, чтобы сделать звук более чистым и качественным. Ожидается профессиональная обработка аудиотрека для достижения высокого качества звучания.Видеомонтаж10 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется монтаж видео рилса из предоставленных исходников. Необходима работа по созданию сторитейлинга, длительность финального видео должна составлять до одной минуты. Ожидается качественная обработка и креативный подход к монтажу.Видеомонтаж8 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется видео монтажер для обработки 2 влогов по 10-15 минут каждый. Видео включают интервью и требуют создания обложки. Понимание криптовалюты приветствуется.Видеомонтаж10 заявокОткрыт8 дней назад