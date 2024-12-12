Сделать видео-ролик для рекламы Яндекс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок41 просмотр

Задача: Создать видео-ролик для Яндекс Рекламы для компании, занимающейся производством и продажей плинтусов.
Цели видео-ролика:
-Показать преимущества использования плинтусов от нашей компании.
-Выделить нашу компанию среди конкурентов.
-Повысить узнаваемость нашей компании и ее продуктов.
-Стимулировать потенциальных клиентов к покупке наших плинтусов.
По стоимости не знаю, предлагайте свои варианты, буду рассматривать.
главное при отклике скидывайте свои примеры работ, чтобы было из чего выбрать. На текст мне все равно (хоть любой текст скопируйте и вставьте) мне главное посмотреть на ваши работы.
Нужен долгосрочный работник, который сможет впоследствии так же делать видео-ролики. Надеюсь на интересные работы

Создание рекламных роликовЯндекс
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