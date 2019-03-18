Сделать видео заставку для youtube канала недвижимость в Испании

Нужно вставлять только звуки и музыку. Вот пример: [url=https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk]https://www.youtube.com/watch?v=7JWiaRGDuvk[/url] . Пак со звуками скинем, их там штук 15. Музыку тоже скинем. Ролики длятся по минуте. Пишите цену за минуту. Если все будет хорошо, будем заказывать на постоянной ...